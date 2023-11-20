Веселкова (Оценова) Агафья Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Веселкова (Оценова) Агафья Васильева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
07.02.1804

Муж: Веселков Козьма Петров

Рождение ребёнка
27.01.1805

Дочь: Ксения Козьмина

Отец ребёнка: Веселков Козьма Петров

Рождение ребёнка
19.09.1807

Дочь: Вера Козьмина

Отец ребёнка: Веселков Козьма Петров

Место жительства
Неизвестно
Еловка, Балахтинский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
Неизвестно
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