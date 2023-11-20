Веселкова (Оценова) Агафья Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
07.02.1804
Рождение ребёнка
27.01.1805
Дочь: Ксения Козьмина
Отец ребёнка: Веселков Козьма Петров
Рождение ребёнка
19.09.1807
Дочь: Вера Козьмина
Отец ребёнка: Веселков Козьма Петров
Место жительства
Неизвестно
Еловка, Балахтинский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
Неизвестно