Плотников Михаил
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Новосёлова Галина Михайловна
Мать ребёнка: Плотникова Лидия Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Царегородцева Ольга Михайловна
Мать ребёнка: Плотникова Лидия Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бахтина Фаина Михайловна
Мать ребёнка: Плотникова Лидия Ивановна