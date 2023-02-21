Плотников Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Плотников Михаил

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Новосёлова Галина Михайловна

Мать ребёнка: Плотникова Лидия Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Царегородцева Ольга Михайловна

Мать ребёнка: Плотникова Лидия Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бахтина Фаина Михайловна

Мать ребёнка: Плотникова Лидия Ивановна

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