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Шевченко Сергей Валентинович

Место рождения

Черняевка, Карасуский район, Костанайская область

Дата рождения

1955

Дата смерти

2000

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1955

Отец: Шевченко Валентин Лукич

Мать: Шевченко Людмила

Черняевка, Карасуский район, Костанайская область
Рождение ребёнка
05.03.1979

Дочь: Шевченко Наталья Сергеевна

Мать ребёнка: Шевченко Лилия Рейнгольдовна

Талгар, Талгарский район, Алматинская область
Рождение ребёнка
09.10.1981

Сын: Шевченко Сергей Сергеевич

Мать ребёнка: Шевченко Лилия Рейнгольдовна

Талгар, Талгарский район, Алматинская область
Старший.
Рождение ребёнка
09.05.1989

Сын: Шевченко Александр Сергеевич

Мать ребёнка: Шевченко Лилия Рейнгольдовна

Ташкенсаз, Енбекшиказахский район, Алматинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шевченко Лилия Рейнгольдовна

Место жительства
Неизвестно
Талгар, Талгарский район, Алматинская область
Смерть
2000
Ташкенсаз, Енбекшиказахский район, Алматинская область
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