Шевченко Сергей Валентинович
Место рождения
Дата рождения1955
Дата смерти2000
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1955
Отец: Шевченко Валентин Лукич
Мать: Шевченко Людмила
Рождение ребёнка
05.03.1979
Дочь: Шевченко Наталья Сергеевна
Мать ребёнка: Шевченко Лилия Рейнгольдовна
Рождение ребёнка
09.10.1981
Сын: Шевченко Сергей Сергеевич
Мать ребёнка: Шевченко Лилия Рейнгольдовна
Старший.
Рождение ребёнка
09.05.1989
Сын: Шевченко Александр Сергеевич
Мать ребёнка: Шевченко Лилия Рейнгольдовна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
2000