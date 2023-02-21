Смирнова (Нагаткина) Александра Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смирнова (Нагаткина) Александра Дмитриевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1860

Пол

Женский

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: Нагаткин Дмитрий Васильевич

Мать: Нагаткина Александра Григорьевна

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