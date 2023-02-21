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Смирнова (Нагаткина) Александра Дмитриевна
Смирнова (Нагаткина) Александра Дмитриевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1860
Пол
Женский
Отец
Нагаткин Дмитрий Васильевич
1832 г.р.
Мать
Нагаткина (Резанцева) Александра Григорьевна
1840 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АФ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860
Отец:
Нагаткин Дмитрий Васильевич
Мать:
Нагаткина Александра Григорьевна
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