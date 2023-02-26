Параскева Андреева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Параскева Андреева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1780

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1775 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1780

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.04.1794

Сын: Мартин Самуйлов

Отец ребёнка: Самуил Григорьев

д.Заики Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.05.1798

Сын: Иван Самуйлов

Отец ребёнка: Самуил Григорьев

д.Заики Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Самуил Григорьев

Смерть
Неизвестно
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