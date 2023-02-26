Параскева Андреева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1780
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1780
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.04.1794
Сын: Мартин Самуйлов
Отец ребёнка: Самуил Григорьев
д.Заики Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.05.1798
Сын: Иван Самуйлов
Отец ребёнка: Самуил Григорьев
д.Заики Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Самуил Григорьев
Смерть
Неизвестно