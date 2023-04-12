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Петр
Петр
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Около 1773
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Сергей
Около 1748 г.р.
Мать
Ирина
Около 1757 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВС
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События
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1773
Отец:
Сергей
Мать:
Ирина
Смерть
Неизвестно
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