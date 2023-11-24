Самодуров Александр Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Самодуров Александр Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1939

Дата смерти

1977

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

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Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1939

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Около 1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
1977
Похороны
Неизвестно
Макарьевское, Ветлужский муниципальный район, Нижегородская область
кладбище в Макарьевском
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