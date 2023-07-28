Козулина (Соловьева) Мавра Леонтьева
Место рождения
Дата рожденияОколо 1778
Дата смерти31.10.1815
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1778
Отец: Соловьев Леонтий
Мать: не указана
Бракосочетание
19.02.1812
Рождение ребёнка
09.11.1812
Сын: Козулин Родион Александров
Отец ребёнка: Козулин Александр Терентьев
Рождение ребёнка
30.10.1815
Дочь: Параскева Александрова
Отец ребёнка: Козулин Александр Терентьев
Смерть
31.10.1815
Причина смерти: от истерики и родов