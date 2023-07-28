Козулина (Соловьева) Мавра Леонтьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКозулина (Соловьева) Мавра Леонтьева

Козулина (Соловьева) Мавра Леонтьева

avatar

Место рождения

Верхняя Иленка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1778

Дата смерти

31.10.1815

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1778

Отец: Соловьев Леонтий

Мать: не указана

Верхняя Иленка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
19.02.1812

Муж: Козулин Александр Терентьев

Рождение ребёнка
09.11.1812

Сын: Козулин Родион Александров

Отец ребёнка: Козулин Александр Терентьев

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
30.10.1815

Дочь: Параскева Александрова

Отец ребёнка: Козулин Александр Терентьев

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
31.10.1815
Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Причина смерти: от истерики и родов