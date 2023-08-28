Мелихова Елена Алексеева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.11.1880
Дочь: Анастасия Семенова
Отец ребёнка: Мелихов Семен Архипов
Рождение ребёнка
1882
Дочь: Гликерия Семенова
Отец ребёнка: Мелихов Семен Архипов
Рождение ребёнка
11.01.1887
Отец ребёнка: Мелихов Семен Архипов
Рождение ребёнка
22.07.1892
Отец ребёнка: Мелихов Семен Архипов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно