Мелихова Елена Алексеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМелихова Елена Алексеева

Мелихова Елена Алексеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.11.1880

Дочь: Анастасия Семенова

Отец ребёнка: Мелихов Семен Архипов

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1882

Дочь: Гликерия Семенова

Отец ребёнка: Мелихов Семен Архипов

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
11.01.1887

Сын: Мелихов Михаил Семенов

Отец ребёнка: Мелихов Семен Архипов

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
22.07.1892

Сын: Мелихов Сергей Семенов

Отец ребёнка: Мелихов Семен Архипов

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мелихов Семен Архипов

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close