(Щерина) Дарья Георгиевна
Место рождения
Дата рождения20.03.1863
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1863
Отец: Щерин Георгий Иосифович
Мать: Щерина Агафья Михайловна
Крещение
22.03.1863
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Крестный: удельный крестьянин Василий Иванович - их много Крестная: деревни Ясашной Ташлы Симбирской губернии удельно крестьянская жена Ирина Георгиевна
Смерть
Неизвестно