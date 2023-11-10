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(Щерина) Дарья Георгиевна

Место рождения

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

20.03.1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Вычислено 1835 г.р.

Мать

Около 1836 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1863

Отец: Щерин Георгий Иосифович

Мать: Щерина Агафья Михайловна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Крещение
22.03.1863
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Крестный: удельный крестьянин Василий Иванович - их много Крестная: деревни Ясашной Ташлы Симбирской губернии удельно крестьянская жена Ирина Георгиевна
Смерть
Неизвестно
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