Целяев (мещанин) Григорий Васильевич
Место рожденияГород Сенгилей
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Город Сенгилей
Рождение ребёнка
1881
Дочь: Москалева Евдокия Целяева
Мать ребёнка: ?
Город Сенгилей
Рождение ребёнка
1886
Дочь: Галаева Евдокия Целяева
Мать ребёнка: ?
Город Сенгилей
Смерть
Неизвестно