Целяев (мещанин) Григорий Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Целяев (мещанин) Григорий Васильевич

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Место рождения

Город Сенгилей

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Город Сенгилей
Рождение ребёнка
1881

Дочь: Москалева Евдокия Целяева

Мать ребёнка: ?

Город Сенгилей
Рождение ребёнка
1886

Дочь: Галаева Евдокия Целяева

Мать ребёнка: ?

Город Сенгилей
Смерть
Неизвестно
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