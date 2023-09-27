Потоцкий Феликс Николас — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Потоцкий Феликс Николас

Место рождения

Сен-Клу, О-де-Сен, Иль-де-Франс, Франция

Дата рождения

Около 1868

Дата смерти

03.06.1921

Пол

Мужской

Отец

1846 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

МП
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1868

Отец: Потоцкий Григорий Мечиславович

Мать: не указана

Сен-Клу, О-де-Сен, Иль-де-Франс, Франция
(Félix-Nicolas Potocki) В источнике на сайте "Родовод" ошибка в дате (16.02.1845) и месте (Тульчин) рождения.
Бракосочетание
05.11.1870

Жена: не указана

Жена: Emmanuella Pignatelli di Cergharia [Pignatelli]. Дата вызывает сомнение в правильности дат в биографиях мужа и его отца.
Место жительства
Неизвестно
Смерть
03.06.1921
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