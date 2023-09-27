Потоцкий Феликс Николас
Место рожденияСен-Клу, О-де-Сен, Иль-де-Франс, Франция
Дата рожденияОколо 1868
Дата смерти03.06.1921
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ЖенаНе указана
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1868
Отец: Потоцкий Григорий Мечиславович
Мать: не указана
Сен-Клу, О-де-Сен, Иль-де-Франс, Франция
(Félix-Nicolas Potocki) В источнике на сайте "Родовод" ошибка в дате (16.02.1845) и месте (Тульчин) рождения.
Бракосочетание
05.11.1870
Жена: не указана
Жена: Emmanuella Pignatelli di Cergharia [Pignatelli]. Дата вызывает сомнение в правильности дат в биографиях мужа и его отца.
Место жительства
Неизвестно
Смерть
03.06.1921