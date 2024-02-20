Грек Феоктист Афанасьевич
Место рожденияРоссия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Дата рождения1900
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
13.05.1918
Жена: Грек Евдокия Яковлевна
Россия Харьковска губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука Троицкая церковь
Рождение ребёнка
?.06.1919
Мать ребёнка: Грек Евдокия Яковлевна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
Неизвестно