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Грек Феоктист Афанасьевич

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука

Дата рождения

1900

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1900 г.р.

Дети

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Бракосочетание
13.05.1918

Жена: Грек Евдокия Яковлевна

Россия Харьковска губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука Троицкая церковь
Рождение ребёнка
?.06.1919

Сын: Грек Иосиф Феоктистович

Мать ребёнка: Грек Евдокия Яковлевна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
Неизвестно
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