Паршин Андрей Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1842
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842
Отец: Паршин Степан Варламович
Мать: Паршина Елена Ивановна
Рождение ребёнка
1874
Мать ребёнка: Паршина Евдокия Яковлева
Бракосочетание
10.10.1876
Рождение ребёнка
13.08.1886
Мать ребёнка: Паршина Варвара Леонтьева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Паршина Евдокия Яковлева
Смерть
Неизвестно