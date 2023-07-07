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Паршин Андрей Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1842

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842

Отец: Паршин Степан Варламович

Мать: Паршина Елена Ивановна

Рождение ребёнка
1874

Сын: Паршин Семён Андреевич

Мать ребёнка: Паршина Евдокия Яковлева

Бракосочетание
10.10.1876

Жена: Паршина Варвара Леонтьева

Рождение ребёнка
13.08.1886

Сын: Паршин Максим Андреевич

Мать ребёнка: Паршина Варвара Леонтьева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Паршина Евдокия Яковлева

Смерть
Неизвестно