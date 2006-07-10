Бахал (Талах) Надежда Георгиевна
Место рожденияс.Бугас Донецкой обл. Украина
Дата рождения07.05.1930
Дата смерти10.07.2006
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.05.1930
Отец: Талах Георгий Константинович
Мать: Талах Александра
с.Бугас Донецкой обл. Украина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
г. Ровеньки Луганской обл. Украина
Смерть
10.07.2006
г. Ровеньки Луганской обл. Украина