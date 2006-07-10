Бахал (Талах) Надежда Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБахал (Талах) Надежда Георгиевна

Бахал (Талах) Надежда Георгиевна

avatar

Место рождения

с.Бугас Донецкой обл. Украина

Дата рождения

07.05.1930

Дата смерти

10.07.2006

Пол

Женский

Отец

1899 г.р.

Мать

1904 г.р.

Муж

1928 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.05.1930

Отец: Талах Георгий Константинович

Мать: Талах Александра

с.Бугас Донецкой обл. Украина
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бахал Василий Константинович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бахал Василий Константинович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бахал Василий Константинович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бахал Василий Константинович

г. Ровеньки Луганской обл. Украина
Смерть
10.07.2006
г. Ровеньки Луганской обл. Украина
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close