Алимова Рокияхон
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: Мехринсохон
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: ф
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Алимова Абдугани
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Алимова Абдувалижон
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: а
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: а
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Алимова Шокиржон
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно