Алимова Рокияхон — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАлимова Рокияхон

Алимова Рокияхон

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЧИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Мехринсохон

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: ф

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Алимова Абдугани

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Алимова Абдувалижон

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: а

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: а

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Алимова Шокиржон

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close