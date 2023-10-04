Карстен Михаил Михаилович
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.12.1912
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.12.1912
Отец: Карстен Михаил
Рождение ребёнка
1935
Сын: Карстен Михаил Михаилович
Мать ребёнка: Карстен Эмма Яковлевна
Рождение ребёнка
1940
Сын: Карстен Александр Михаилович
Мать ребёнка: Карстен Эмма Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Карстен Эмма Яковлевна
Смерть
Неизвестно