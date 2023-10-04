Карстен Михаил Михаилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКарстен Михаил Михаилович

Карстен Михаил Михаилович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.12.1912

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.12.1912

Отец: Карстен Михаил

Мать: Карстен Христина Вениаминовна

Рождение ребёнка
1935

Сын: Карстен Михаил Михаилович

Мать ребёнка: Карстен Эмма Яковлевна

Рождение ребёнка
1940

Сын: Карстен Александр Михаилович

Мать ребёнка: Карстен Эмма Яковлевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Карстен Эмма Яковлевна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close