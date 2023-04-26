Ермакова (Вязова) Мария Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ермакова (Вязова) Мария Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1928

Дата смерти

2009

Пол

Женский

Добавил:

ОР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.02.1951

Дочь: Попова Валентина Васильевна

Отец ребёнка: Ермаков Василий Михайлович

д.Липовка, Альшеевский р-н
Рождение ребёнка
1952

Сын: Ермаков Дмитрий Васильевич

Отец ребёнка: Ермаков Василий Михайлович

д.Липовка, Альшеевский р-н
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ермаков Василий Михайлович

Смерть
2009