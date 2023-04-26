Ермакова (Вязова) Мария Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1928
Дата смерти2009
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.02.1951
Дочь: Попова Валентина Васильевна
Отец ребёнка: Ермаков Василий Михайлович
д.Липовка, Альшеевский р-н
Рождение ребёнка
1952
Сын: Ермаков Дмитрий Васильевич
Отец ребёнка: Ермаков Василий Михайлович
д.Липовка, Альшеевский р-н
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
2009