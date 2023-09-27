Посел (Посел) Людмила Валериановна
Место рожденияЧарджоу, Чарджоуская область, Туркменская ССР, Союз Советских Социалистических Республик
Дата рождения?.09.1935
Дата смерти05.11.1936
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.09.1935
Отец: Посел Валериан Войцехович
Мать: Посел Дарья Григорьевна
Чарджоу, Чарджоуская область, Туркменская ССР, Союз Советских Социалистических Республик
Место жительства
Неизвестно
Чарджоу, Чарджоуская область, Туркменская ССР, Союз Советских Социалистических Республик
Смерть
05.11.1936
Чарджоу, Чарджоуская область, Туркменская ССР, Союз Советских Социалистических Республик