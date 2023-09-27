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Посел (Посел) Людмила Валериановна

Место рождения

Чарджоу, Чарджоуская область, Туркменская ССР, Союз Советских Социалистических Республик

Дата рождения

?.09.1935

Дата смерти

05.11.1936

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.09.1935

Отец: Посел Валериан Войцехович

Мать: Посел Дарья Григорьевна

Чарджоу, Чарджоуская область, Туркменская ССР, Союз Советских Социалистических Республик
Место жительства
Неизвестно
Чарджоу, Чарджоуская область, Туркменская ССР, Союз Советских Социалистических Республик
Смерть
05.11.1936
Чарджоу, Чарджоуская область, Туркменская ССР, Союз Советских Социалистических Республик
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