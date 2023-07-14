Птицын Илья Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПтицын Илья Михайлович

Птицын Илья Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Попова Валентина Ильинишна

Мать ребёнка: Птицына Анна Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Васильева Надежда Ильинишна

Мать ребёнка: Птицына Анна Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Григорьева Зоя Ильинишна

Мать ребёнка: Птицына Анна Ивановна

Смерть
Неизвестно