Птицын Илья Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Попова Валентина Ильинишна
Мать ребёнка: Птицына Анна Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Васильева Надежда Ильинишна
Мать ребёнка: Птицына Анна Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Григорьева Зоя Ильинишна
Мать ребёнка: Птицына Анна Ивановна
Смерть
Неизвестно