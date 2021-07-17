Нейздайминов Дмитрий Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.03.1980
Дата смерти17.07.2021
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1980
Бракосочетание
15.01.2005
Рождение ребёнка
08.11.2006
Сын: Нейздайминов Владислав Дмитриевич
Мать ребёнка: Аршинова Ольга Владимировна
Рождение ребёнка
29.04.2011
Сын: Нейздайминов Максим Дмитриевич
Мать ребёнка: Аршинова Ольга Владимировна
Развод
2016
Жена: не указана
Смерть
17.07.2021