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Нейздайминов Дмитрий Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.03.1980

Дата смерти

17.07.2021

Пол

Мужской

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1980

Отец: Нейздайминов Владимир Юрьевич

Мать: Нейздайминова Людмила Карповна

Бракосочетание
15.01.2005

Жена: Аршинова Ольга Владимировна

Старожилово, Старожиловский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
08.11.2006

Сын: Нейздайминов Владислав Дмитриевич

Мать ребёнка: Аршинова Ольга Владимировна

Рождение ребёнка
29.04.2011

Сын: Нейздайминов Максим Дмитриевич

Мать ребёнка: Аршинова Ольга Владимировна

Развод
2016

Жена: не указана

Старожилово, Старожиловский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
17.07.2021