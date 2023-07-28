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Стерхов Тихон Васильев

Место рождения

Бахилы, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Стерхов Василiй

Мать: скрыто настройками приватности

Бахилы, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
13.12.1833

Сын: Стерхов Стефан Тихонов

Мать ребёнка: Стерхова Дарья Антонова

Бахилы, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Стерхов Семен Тихонов

Мать ребёнка: Стерхова Дарья Антонова

Работа или профессия
Неизвестно
непременный работник
Смерть
Неизвестно