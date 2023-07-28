Стерхов Тихон Васильев
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Стерхов Василiй
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
13.12.1833
Мать ребёнка: Стерхова Дарья Антонова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Стерхова Дарья Антонова
Работа или профессия
Неизвестно
непременный работник
Смерть
Неизвестно