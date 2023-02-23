Меркулов Петр Яковлевич
Место рожденияСело Монастырский Сунгур , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Дата рождения17.09.1904
Дата смерти17.05.1989
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1904
Отец: не указан
Мать: не указана
Село Монастырский Сунгур , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Рождение ребёнка
08.07.1926
Дочь: Аделаида Петровна
Мать ребёнка: Меркулова Клавдия Ивлева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Меркулова Клавдия Ивлева
Смерть
17.05.1989
город Москва