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Меркулов Петр Яковлевич

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Место рождения

Село Монастырский Сунгур , Сызранский уезд , Симбирская губерния

Дата рождения

17.09.1904

Дата смерти

17.05.1989

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1904 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1904

Отец: не указан

Мать: не указана

Село Монастырский Сунгур , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Рождение ребёнка
08.07.1926

Дочь: Аделаида Петровна

Мать ребёнка: Меркулова Клавдия Ивлева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Меркулова Клавдия Ивлева

Смерть
17.05.1989
город Москва
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