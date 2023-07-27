Власов Михаил
Место рожденияС.Львовка, Большеболдинского района, Арзамазской АССР
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
С.Львовка, Большеболдинского района, Арзамазской АССР
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Власов Анатолий Михайлович
Мать ребёнка: Власов ?
Смерть
Неизвестно
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Похороны
Неизвестно
Восточное клатбище.