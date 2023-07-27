Власов Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Власов Михаил

Место рождения

С.Львовка, Большеболдинского района, Арзамазской АССР

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

С.Львовка, Большеболдинского района, Арзамазской АССР
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Власов Анатолий Михайлович

Мать ребёнка: Власов ?

Смерть
Неизвестно
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Похороны
Неизвестно
Восточное клатбище.