Шереметев Дмитрий Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шереметев Дмитрий Петрович

Место рождения

Кенитра, Марокко

Дата рождения

13.09.1931

Дата смерти

1932

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.1931

Отец: Шереметев Пётр Петрович

Мать: Шереметева Марина Дмитриевна

Кенитра, Марокко
Место жительства
Неизвестно
Кенитра, Марокко
Смерть
1932
Кенитра, Марокко
Захоронен на христианском кладбище Кенитры. На 2014 год могила сохранилась без надписи. На могиле растёт апельсиновое дерево. В 5 метрах похоронен его дядя Илиодор Шидловский.
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