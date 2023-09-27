Шереметев Дмитрий Петрович
Место рожденияКенитра, Марокко
Дата рождения13.09.1931
Дата смерти1932
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.1931
Кенитра, Марокко
Место жительства
Неизвестно
Кенитра, Марокко
Смерть
1932
Кенитра, Марокко
Захоронен на христианском кладбище Кенитры. На 2014 год могила сохранилась без надписи. На могиле растёт апельсиновое дерево. В 5 метрах похоронен его дядя Илиодор Шидловский.