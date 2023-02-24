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Стригин Егор Михайлович

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Место рождения

Казахская ССР, Северо-Казахстанская обл., Кокчетавский р-н, г. Кокчетав

Дата рождения

05.04.1894

Дата смерти

31.08.1943

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1894

Отец: Стригин Михаил Ермолаевич

Мать: ?

Казахская ССР, Северо-Казахстанская обл., Кокчетавский р-н, г. Кокчетав
Смерть
31.08.1943
Похороны
Неизвестно
Тульская обл., Калужский р-н, г. Калуга, Пятницкое кладбище, братская могила № 198
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