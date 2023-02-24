Стригин Егор Михайлович
Место рожденияКазахская ССР, Северо-Казахстанская обл., Кокчетавский р-н, г. Кокчетав
Дата рождения05.04.1894
Дата смерти31.08.1943
ПолМужской
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
05.04.1894
Отец: Стригин Михаил Ермолаевич
Мать: ?
Казахская ССР, Северо-Казахстанская обл., Кокчетавский р-н, г. Кокчетав
Смерть
31.08.1943
Похороны
Неизвестно
Тульская обл., Калужский р-н, г. Калуга, Пятницкое кладбище, братская могила № 198