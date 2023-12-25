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Новиков Петр Игнатьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Новиков Гаврил Игнатьев

Мать: Новикова Марфа Кондратова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Новикова Настасья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бредня Геннадий Петрович

Мать ребёнка: Новикова Настасья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Новикова Настасья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бредня Евгений Петрович

Мать ребёнка: Новикова Настасья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бредня Владимир Петрович

Мать ребёнка: Новикова Настасья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Новикова Настасья

Смерть
Неизвестно
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