Новиков Петр Игнатьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Новиков Гаврил Игнатьев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Новикова Настасья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Новикова Настасья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Новикова Настасья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Новикова Настасья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Новикова Настасья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Новикова Настасья
Смерть
Неизвестно