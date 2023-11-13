Вачайкин Степан Георгиевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиМежду 14.10.1905 и 16.02.1920
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1881
Сын: Вачайкин Михаил Степанович
Мать ребёнка: Вачайкина Пелагея Ивановна
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Между 14.10.1905 и 16.02.1920