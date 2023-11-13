Вачайкин Степан Георгиевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВачайкин Степан Георгиевич

Вачайкин Степан Георгиевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Между 14.10.1905 и 16.02.1920

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1881

Сын: Вачайкин Михаил Степанович

Мать ребёнка: Вачайкина Пелагея Ивановна

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Между 14.10.1905 и 16.02.1920
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close