Клепикова (Клепикова) Марина Козмина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клепикова (Клепикова) Марина Козмина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1779

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1779

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1801

Сын: Клепиков Кирилл Степанов

Отец ребёнка: Клепиков Степан Козмин

Рождение ребёнка
06.03.1803

Дочь: Настасья Степанова

Отец ребёнка: Клепиков Степан Козмин

Черемухово, Талицкий, Свердловская область
Рождение ребёнка
13.04.1804

Сын: Клепиков Артемий Степанов

Отец ребёнка: Клепиков Степан Козмин

Черемухово, Талицкий, Свердловская область
Рождение ребёнка
07.08.1805

Дочь: Рышкова Евдокия Степанова

Отец ребёнка: Клепиков Степан Козмин

Черемухово, Талицкий, Свердловская область
Рождение ребёнка
05.04.1807

Сын: Клепиков Яков Степанов

Отец ребёнка: Клепиков Степан Козмин

Черемухово, Талицкий, Свердловская область
Рождение ребёнка
31.08.1808

Дочь: Марва Степанова

Отец ребёнка: Клепиков Степан Козмин

Черемухово, Талицкий, Свердловская область
Рождение ребёнка
22.05.1810

Дочь: Евфросинья Стефанова

Отец ребёнка: Клепиков Степан Козмин

Черемухово, Талицкий, Свердловская область
Рождение ребёнка
03.07.1811

Дочь: Марфа Стефанова

Отец ребёнка: Клепиков Степан Козмин

Черемухово, Талицкий, Свердловская область
Рождение ребёнка
19.02.1813

Дочь: Агафья Стефанова

Отец ребёнка: Клепиков Степан Козмин

Черемухово, Талицкий, Свердловская область
Рождение ребёнка
02.04.1816

Дочь: Мария Стефанова

Отец ребёнка: Клепиков Степан Козмин

Черемухово, Талицкий, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Клепиков Степан Козмин

Смерть
Неизвестно