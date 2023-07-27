Клепикова (Клепикова) Марина Козмина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1779
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1779
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1801
Отец ребёнка: Клепиков Степан Козмин
Рождение ребёнка
06.03.1803
Дочь: Настасья Степанова
Отец ребёнка: Клепиков Степан Козмин
Рождение ребёнка
13.04.1804
Сын: Клепиков Артемий Степанов
Отец ребёнка: Клепиков Степан Козмин
Рождение ребёнка
07.08.1805
Дочь: Рышкова Евдокия Степанова
Отец ребёнка: Клепиков Степан Козмин
Рождение ребёнка
05.04.1807
Отец ребёнка: Клепиков Степан Козмин
Рождение ребёнка
31.08.1808
Дочь: Марва Степанова
Отец ребёнка: Клепиков Степан Козмин
Рождение ребёнка
22.05.1810
Дочь: Евфросинья Стефанова
Отец ребёнка: Клепиков Степан Козмин
Рождение ребёнка
03.07.1811
Дочь: Марфа Стефанова
Отец ребёнка: Клепиков Степан Козмин
Рождение ребёнка
19.02.1813
Дочь: Агафья Стефанова
Отец ребёнка: Клепиков Степан Козмин
Рождение ребёнка
02.04.1816
Дочь: Мария Стефанова
Отец ребёнка: Клепиков Степан Козмин
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно