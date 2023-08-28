Левашева Параскева Филиппова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Левашева Параскева Филиппова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1845

Дата смерти

23.10.1902

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1869

Сын: Левашев Афиноген Елисеев

Отец ребёнка: Левашев Елисей Антонов

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1873

Сын: Левашев Димитрий Елисеев

Отец ребёнка: Левашев Елисей Антонов

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1875

Сын: Левашев Иосиф Елисеев

Отец ребёнка: Левашев Елисей Антонов

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
27.10.1885

Сын: Левашев Димитрий Елисеев

Отец ребёнка: Левашев Елисей Антонов

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
23.10.1902
Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Причина смерти: от чахотки
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