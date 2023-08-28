Левашева Параскева Филиппова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1845
Дата смерти23.10.1902
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1869
Отец ребёнка: Левашев Елисей Антонов
Рождение ребёнка
1873
Отец ребёнка: Левашев Елисей Антонов
Рождение ребёнка
1875
Отец ребёнка: Левашев Елисей Антонов
Рождение ребёнка
27.10.1885
Отец ребёнка: Левашев Елисей Антонов
Смерть
23.10.1902
Причина смерти: от чахотки