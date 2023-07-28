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Лапин Дорофей Федоров

Место рождения

Малкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1779

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1779

Отец: не указан

Мать: не указана

Малкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1799

Сын: Лапин Петр Дорофеев

Мать ребёнка: не указана

Малкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
27.05.1803

Сын: Лапин Никита Дорофеев

Мать ребёнка: не указана

Малкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
27.11.1804

Сын: Лапин Андрей (Спиридон) Дорофеев

Мать ребёнка: не указана

Малкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1807

Дочь: Занина Александра Дорофеева

Мать ребёнка: не указана

Малкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
18.03.1809

Сын: Лапин Яков Дорофеев

Мать ребёнка: не указана

Малкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно