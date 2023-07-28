Лапин Дорофей Федоров
Место рождения
Дата рожденияОколо 1779
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1779
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1799
Сын: Лапин Петр Дорофеев
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
27.05.1803
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
27.11.1804
Сын: Лапин Андрей (Спиридон) Дорофеев
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1807
Дочь: Занина Александра Дорофеева
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
18.03.1809
Сын: Лапин Яков Дорофеев
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно