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Скуратов Гавриил Степанович

Место рождения

Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

22.03.1897

Дата смерти

24.05.1897

Пол

Мужской

Добавил:

АА
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Место
Комментарий
Рождение
22.03.1897

Отец: Скуратов Степан Иванович

Мать: Скуратова Анна Дмитриевна

Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение, крещение: запись о рождении №29, метрическая книга за 1897 год, Троицкая церковь, село Пиковы Рясы, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Крещение
23.03.1897
Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Троицкая церковь, село Пиковы Рясы, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния Восприемниками при крещении были села Пиковых Ряс крестьянин Косьма Алексеев Полянский [сын Алексея Михай... Показать все
Смерть
24.05.1897
Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Умер от природной слабости Смерть, похороны: запись о смерти №16, метрическая книга за 1897 год, Троицкая церковь, село Пиковы Рясы, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Похороны
25.05.1897
Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
кладбище Троицкой церкви, село Пиковы Рясы, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния