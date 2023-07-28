Скуратов Гавриил Степанович
Место рождения
Дата рождения22.03.1897
Дата смерти24.05.1897
ПолМужской
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.1897
Рождение, крещение: запись о рождении №29, метрическая книга за 1897 год, Троицкая церковь, село Пиковы Рясы, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Крещение
23.03.1897
Троицкая церковь, село Пиковы Рясы, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния Восприемниками при крещении были села Пиковых Ряс крестьянин Косьма Алексеев Полянский [сын Алексея Михай... Показать все
Смерть
24.05.1897
Умер от природной слабости Смерть, похороны: запись о смерти №16, метрическая книга за 1897 год, Троицкая церковь, село Пиковы Рясы, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Похороны
25.05.1897
кладбище Троицкой церкви, село Пиковы Рясы, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния