Лунегова Епистимия Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1869
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Никулина Агафья Тимофеевна
Отец ребёнка: Лунегов Тимофей Кузьмич
Рождение ребёнка
1840
Отец ребёнка: Лунегов Тимофей Кузьмич
Смерть
1869
Рождение ребёнка
1937
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Лунегов Тимофей Кузьмич