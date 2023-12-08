Лунегова Епистимия Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лунегова Епистимия Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1869

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1830 г.р.
1840 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1830

Дочь: Никулина Агафья Тимофеевна

Отец ребёнка: Лунегов Тимофей Кузьмич

Бердяш, Караидельский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1840

Сын: Лунегов Иван Тимофеевич

Отец ребёнка: Лунегов Тимофей Кузьмич

Бердяш, Караидельский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
1869
Бердяш, Караидельский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лунегов Тимофей Кузьмич

Бердяш, Караидельский муниципальный район, Республика Башкортостан
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