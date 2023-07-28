Резанова Наталья Гаврилова
Место рождения
Дата рождения1737
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1750
Дочь: Авдотья
Отец ребёнка: Резановъ Андронъ
Рождение ребёнка
1754
Дочь: Настасья
Отец ребёнка: Резановъ Андронъ
Рождение ребёнка
1772
Сын: Резановъ Александръ
Отец ребёнка: Резановъ Андронъ
Рождение ребёнка
1774
Дочь: Пердакова Фекла
Отец ребёнка: Резановъ Андронъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Резановъ Андронъ