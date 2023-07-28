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Резанова Наталья Гаврилова

Место рождения

Абрамово, Арзамасский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1737

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737

Отец: не указан

Мать: не указана

Абрамово, Арзамасский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1750

Дочь: Авдотья

Отец ребёнка: Резановъ Андронъ

Абрамово, Арзамасский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1754

Дочь: Настасья

Отец ребёнка: Резановъ Андронъ

Абрамово, Арзамасский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1772

Сын: Резановъ Александръ

Отец ребёнка: Резановъ Андронъ

Сим, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1774

Дочь: Пердакова Фекла

Отец ребёнка: Резановъ Андронъ

Сим, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Резановъ Андронъ