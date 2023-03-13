Иванъ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванъ

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1780

Пол

Мужской

Отец

1742 г.р.

Мать

1744 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780

Отец: Анисимъ

Мать: Агрофена Иванова