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Иванъ
Иванъ
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1780
Пол
Мужской
Отец
Анисимъ
1742 г.р.
Мать
Агрофена Иванова
1744 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1780
Отец:
Анисимъ
Мать:
Агрофена Иванова
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