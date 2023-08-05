Мартыненко Мария Анисимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМартыненко Мария Анисимовна

Мартыненко Мария Анисимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1985 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Мартыненко Анисим Фомич

Мать: Мартыненко ?