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Мокшанцевъ Харитонъ

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1780

Пол

Мужской

Отец

1740 г.р.

Мать

1745 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780

Отец: Мокшанцевъ Карпъ

Мать: Мокшанцева Катерина Иванова