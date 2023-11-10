Карлова (Камордина) Анна Иппатова
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Камордин Ипатий Ефремов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.09.1888
Дочь: Филатова Феодора Родионова
Отец ребёнка: Карлов Родион Димитриев
Рождение ребёнка
26.06.1892
Отец ребёнка: Карлов Родион Димитриев
Рождение ребёнка
12.02.1894
Дочь: Мария Родионова
Отец ребёнка: Карлов Родион Димитриев
Рождение ребёнка
18.01.1896
Сын: Карлов Ксенофонт Родионович
Отец ребёнка: Карлов Родион Димитриев
Рождение ребёнка
10.10.1898
Отец ребёнка: Карлов Родион Димитриев
Рождение ребёнка
03.02.1901
Отец ребёнка: Карлов Родион Димитриев
Рождение ребёнка
12.05.1903
Дочь: Елена Родионова
Отец ребёнка: Карлов Родион Димитриев
Рождение ребёнка
27.11.1906
Отец ребёнка: Карлов Родион Димитриев
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Варвара Родионова
Отец ребёнка: Карлов Родион Димитриев
Рождение ребёнка
18.05.1911
Дочь: Елена Родионова
Отец ребёнка: Карлов Родион Димитриев
Смерть
Неизвестно