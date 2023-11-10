Карлова (Камордина) Анна Иппатова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКарлова (Камордина) Анна Иппатова

Карлова (Камордина) Анна Иппатова

Место рождения

Верхний Ломовец, Долгоруковский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Камордин Ипатий Ефремов

Мать: не указана

Верхний Ломовец, Долгоруковский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
13.09.1888

Дочь: Филатова Феодора Родионова

Отец ребёнка: Карлов Родион Димитриев

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
26.06.1892

Сын: Карлов Деонисий Родионов

Отец ребёнка: Карлов Родион Димитриев

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
12.02.1894

Дочь: Мария Родионова

Отец ребёнка: Карлов Родион Димитриев

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
18.01.1896

Сын: Карлов Ксенофонт Родионович

Отец ребёнка: Карлов Родион Димитриев

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
10.10.1898

Сын: Карлов Яков Родионович

Отец ребёнка: Карлов Родион Димитриев

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
03.02.1901

Сын: Карлов Георгий Родионов

Отец ребёнка: Карлов Родион Димитриев

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
12.05.1903

Дочь: Елена Родионова

Отец ребёнка: Карлов Родион Димитриев

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
27.11.1906

Сын: Карлов Филипп Родионов

Отец ребёнка: Карлов Родион Димитриев

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1908

Дочь: Варвара Родионова

Отец ребёнка: Карлов Родион Димитриев

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
18.05.1911

Дочь: Елена Родионова

Отец ребёнка: Карлов Родион Димитриев

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close