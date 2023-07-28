Голоднов Роман Петров
Место рождения
Дата рождения30.09.1804
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1804
Отец: Голоднов Петр Семенов
Мать: не указана
Бракосочетание
09.11.1822
Жена: Голоднова Мария Иванова
Рождение ребёнка
11.10.1823
Мать ребёнка: Голоднова Мария Иванова
Рождение ребёнка
15.07.1826
Дочь: Евфимия Романова
Мать ребёнка: Голоднова Мария Иванова
Рождение ребёнка
07.10.1827
Дочь: Афонасия Романова
Мать ребёнка: Голоднова Мария Иванова
Смерть
Неизвестно