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Голоднов Роман Петров

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Место рождения

Липовка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

30.09.1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1804

Отец: Голоднов Петр Семенов

Мать: не указана

Липовка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
09.11.1822

Жена: Голоднова Мария Иванова

Рождение ребёнка
11.10.1823

Сын: Голодной Филипп Романов

Мать ребёнка: Голоднова Мария Иванова

Липовка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
15.07.1826

Дочь: Евфимия Романова

Мать ребёнка: Голоднова Мария Иванова

Липовка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
07.10.1827

Дочь: Афонасия Романова

Мать ребёнка: Голоднова Мария Иванова

Липовка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно