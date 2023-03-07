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Кощеева Мария Аврамова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.09.1896 ст.

Сын: Кощеев Сергей Филиппович

Отец ребёнка: Кощеев Филипп Клементов

Ерехинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
?.07.1902

Сын: Кощеев Трофим незаконорожденный

Отец ребёнка: не указан

Ерехинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1902

Сын: Кощеев Трофим незаконорожденный

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кощеев Филипп Клементов

Место жительства
Неизвестно
Ерехинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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