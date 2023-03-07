Кощеева Мария Аврамова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1878
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.09.1896 ст.
Отец ребёнка: Кощеев Филипп Клементов
Рождение ребёнка
?.07.1902
Сын: Кощеев Трофим незаконорожденный
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1902
Сын: Кощеев Трофим незаконорожденный
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно