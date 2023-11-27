Гинзбург Семен Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1928
Дата смерти2008
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928
Рождение ребёнка
1965
Дочь: Елена Семеновна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1968
Дочь: Альбина Семеновна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
преподаватель испанского языка
Образование
Неизвестно
Ленинградский педагогический институт, иностранные языки
Смерть
2008
город Ленинград