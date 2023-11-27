Гинзбург Семен Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гинзбург Семен Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1928

Дата смерти

2008

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928

Отец: Гинзбург Александр Менделевич

Мать: Гинзбург Ида Фадеевна

Рождение ребёнка
1965

Дочь: Елена Семеновна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1968

Дочь: Альбина Семеновна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гинзбург Борис Семенович

Мать ребёнка: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
преподаватель испанского языка
Образование
Неизвестно
Ленинградский педагогический институт, иностранные языки
Смерть
2008
город Ленинград
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