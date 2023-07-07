Землянкина Акулина Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Землянкина Акулина Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.06.1914

Сын: Землянкин Павел Иосифов

Отец ребёнка: Землянкин Иосиф Тимофеевич

Рождение ребёнка
10.12.1919

Сын: Землянкин Александр Иосифов

Отец ребёнка: Землянкин Иосиф Тимофеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Землянкин Иосиф Тимофеевич

Смерть
Неизвестно