Землянкина Акулина Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.06.1914
Отец ребёнка: Землянкин Иосиф Тимофеевич
Рождение ребёнка
10.12.1919
Сын: Землянкин Александр Иосифов
Отец ребёнка: Землянкин Иосиф Тимофеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно