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Балашов - Розанов Матвей Алексеевич

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Место рождения

Деревня Сергиевка , Хвалынский уезд , Саратовская г

Дата рождения

08.11.1897

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1897

Отец: Балашов Алексей Александрович

Мать: Балашова Екатерина Дмитриевна

Деревня Сергиевка , Хвалынский уезд , Саратовская г
Бракосочетание
02.04.1921

Жена: Балашова - Розанова Клавдия Захарова

Смена имени
Неизвестно
усыновлен . Приёмные родители : псаломщик Флегонт Васильевич и Ирина Сергеевна Розановы
Работа или профессия
Неизвестно
приходской учитель
Смерть
Неизвестно
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