Балашов - Розанов Матвей Алексеевич
Место рожденияДеревня Сергиевка , Хвалынский уезд , Саратовская г
Дата рождения08.11.1897
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1897
Деревня Сергиевка , Хвалынский уезд , Саратовская г
Бракосочетание
02.04.1921
Смена имени
Неизвестно
усыновлен . Приёмные родители : псаломщик Флегонт Васильевич и Ирина Сергеевна Розановы
Работа или профессия
Неизвестно
приходской учитель
Смерть
Неизвестно