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Потрух (Богданова) Фотина
Потрух (Богданова) Фотина
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1872
Дата смерти
1941
Пол
Женский
Отец
Богданов Афанасий
1825 г.р.
Мать
Богданова (Иванова) Феодосия
1824 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВВ
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События
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Биография
Биография
Источники
Источники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872
Отец:
Богданов Афанасий
Мать:
Богданова Феодосия
Смерть
1941
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