Потрух (Богданова) Фотина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Потрух (Богданова) Фотина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1872

Дата смерти

1941

Пол

Женский

Отец

1825 г.р.

Мать

1824 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВВ
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Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: Богданов Афанасий

Мать: Богданова Феодосия

Смерть
1941