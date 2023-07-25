Шенрок (Kreichbaum) Маргарета — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шенрок (Kreichbaum) Маргарета

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1796 г.р.

Дети

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1814

Дочь: Вольф Катарина Карловна

Отец ребёнка: Шенрок Карл Людвиг

Рождение ребёнка
1818

Дочь: Эристина Карловна

Отец ребёнка: Шенрок Карл Людвиг

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шенрок Карл Людвиг

Смерть
Неизвестно