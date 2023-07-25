Шенрок (Kreichbaum) Маргарета
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1814
Дочь: Вольф Катарина Карловна
Отец ребёнка: Шенрок Карл Людвиг
Рождение ребёнка
1818
Дочь: Эристина Карловна
Отец ребёнка: Шенрок Карл Людвиг
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шенрок Карл Людвиг
Смерть
Неизвестно