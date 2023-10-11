Алёхин Георгий Исидорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алёхин Георгий Исидорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1889 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889 ст.

Отец: Алёхин Исидор

Мать: не указана

Бракосочетание
14.02.1918 ст.

Жена: Алёхина Матрёна Иосифовна

Дорогина Заимка, Черепановский муниципальный район, Новосибирская область
Ново-Николаевского уезда Ново-Локтевской волости посёлка Каменки гражданин Георгий Исидорович Алёхин, православный, первым браком Гражданская девица Гродненской губернии Слонимского уезда Битенской в... Показать все
Рождение ребёнка
01.12.1918

Сын: Алёхин Николай Георгиевич

Мать ребёнка: Алёхина Матрёна Иосифовна

Каменка, Ново-Локтевская волость, Барнаульский уезд
Смерть
Неизвестно
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