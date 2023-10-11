Алёхин Георгий Исидорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1889 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1889 ст.
Отец: Алёхин Исидор
Мать: не указана
Бракосочетание
14.02.1918 ст.
Дорогина Заимка, Черепановский муниципальный район, Новосибирская область
Ново-Николаевского уезда Ново-Локтевской волости посёлка Каменки гражданин Георгий Исидорович Алёхин, православный, первым браком Гражданская девица Гродненской губернии Слонимского уезда Битенской в... Показать все
Рождение ребёнка
01.12.1918
Сын: Алёхин Николай Георгиевич
Мать ребёнка: Алёхина Матрёна Иосифовна
Каменка, Ново-Локтевская волость, Барнаульский уезд
Смерть
Неизвестно