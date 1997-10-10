Полищук Виталий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти10.10.1997
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
12.08.1969
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Орлова Валентина Федоровна
Россия ст. Новоджерелиевская
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
10.10.1997
Россия, Краснодарский край, Брюховецкий район, станица Новоджерелиевская
Похороны
Неизвестно
Россия, Краснодарский край, Брюховецкий район, станица Новоджерелиевская