Полищук Виталий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полищук Виталий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

10.10.1997

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1937 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.08.1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Орлова Валентина Федоровна

Россия ст. Новоджерелиевская
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Орлова Валентина Федоровна

Смерть
10.10.1997
Россия, Краснодарский край, Брюховецкий район, станица Новоджерелиевская
Похороны
Неизвестно
Россия, Краснодарский край, Брюховецкий район, станица Новоджерелиевская
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