(Белова) Анна Никифоровна
Место рожденияКлючи, Кузнецкий, Саратовская, Россия
Дата рождения24.03.1908
Дата смерти09.01.1909
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.03.1908
Отец: Белов Никифор Тимофеевич
Мать: Белова Мария Григорьевна
Ключи, Кузнецкий, Саратовская, Россия
Крещение
25.03.1908
Ключи, Кузнецкий, Саратовская, Россия
Смерть
09.01.1909
Ключи, Кузнецкий, Саратовская, Россия
Похороны
11.01.1909
Ключи, Кузнецкий, Саратовская, Россия