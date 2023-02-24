(Белова) Анна Никифоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Белова) Анна Никифоровна

(Белова) Анна Никифоровна

avatar

Место рождения

Ключи, Кузнецкий, Саратовская, Россия

Дата рождения

24.03.1908

Дата смерти

09.01.1909

Пол

Женский

Отец

Около 1878 г.р.

Мать

1878 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.03.1908

Отец: Белов Никифор Тимофеевич

Мать: Белова Мария Григорьевна

Ключи, Кузнецкий, Саратовская, Россия
Крещение
25.03.1908
Ключи, Кузнецкий, Саратовская, Россия
Смерть
09.01.1909
Ключи, Кузнецкий, Саратовская, Россия
Похороны
11.01.1909
Ключи, Кузнецкий, Саратовская, Россия
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close