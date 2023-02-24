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(Балашова) Акилина Кузьминична

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Место рождения

Деревня Сергиевка , Хвалынский уезд , Саратовская губерния

Дата рождения

11.06.1877

Дата смерти

27.10.1878

Пол

Женский

Отец

1832 г.р.

Мать

1833 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.06.1877

Отец: Балашов Кузьма Савельевич

Мать: Балашова Мария Петровна

Деревня Сергиевка , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Смерть
27.10.1878
Деревня Сергиевка , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
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