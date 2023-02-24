(Балашова) Акилина Кузьминична
Место рожденияДеревня Сергиевка , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Дата рождения11.06.1877
Дата смерти27.10.1878
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.06.1877
Отец: Балашов Кузьма Савельевич
Мать: Балашова Мария Петровна
Деревня Сергиевка , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Смерть
27.10.1878
Деревня Сергиевка , Хвалынский уезд , Саратовская губерния