Демин Иван Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения25.04.1909
Дата смерти13.01.1911
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.04.1909
Отец: Демин Дмитрий Степанович
Мать: Демина Мария Васильевна
Крещение
27.04.1909
Восприемники: Михаил Степанович Демин, Анна Степановна Савкина (Демина)
Место жительства
Неизвестно
Смерть
13.01.1911
Причина смерти: корь
Похороны
14.01.1911
Кладбище: Васильевское