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Демин Иван Дмитриевич

Место рождения

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

25.04.1909

Дата смерти

13.01.1911

Пол

Мужской

Отец

1872 г.р.

Мать

Около 1880 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.04.1909

Отец: Демин Дмитрий Степанович

Мать: Демина Мария Васильевна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Крещение
27.04.1909
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Восприемники: Михаил Степанович Демин, Анна Степановна Савкина (Демина)
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
13.01.1911
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Причина смерти: корь
Похороны
14.01.1911
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Кладбище: Васильевское
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